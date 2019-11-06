ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
06.11.2019 18:12
Son güncelleme : 06.11.2019 18:12
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 27.462,26 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 3.071,64 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 8.410,83 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışını takip ettiğini bildirdi.
17:55101.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 639,73
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:555,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:556,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:55275,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,22
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.409.465
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.080.394
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|32.869.545
|% 14,92
|
|NATEN
|9,63
|102.964.891
|% 13,56
|
|NUHCM
|12,05
|57.254.049
|% 12,41
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|ISKUR
|159.999,90
|160.000
|% -5,33
|
|AFYON
|4,38
|21.371.220
|% -5,19
|
|THYAO
|11,94
|888.611.136
|% 0,67
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|ASELS
|18,58
|404.152.982
|% -1,64
|
|GARAN
|9,50
|350.120.475
|% 0,42
|
|EREGL
|6,92
|241.298.662
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|GSRAY
|1,69
|238.263.430
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.176.935
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.640.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.114.925
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|3,55
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
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17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
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17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem