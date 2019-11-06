ABD borsası düşüşle açıldı













AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 27.462,26 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 3.071,64 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 8.410,83 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışını takip ettiğini bildirdi.