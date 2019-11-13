ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
13.11.2019 17:52
Son güncelleme : 13.11.2019 17:52
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 azalışla 27.590,68 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 3.079,54 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 8.454,10 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ticaret görüşmeleri ve faiz oranlarına yönelik endişelerden dolayı pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.
17:36104.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.004,41
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.010
En Düşük
103.682
17:365,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0230
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
17:366,3375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0270
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3262
17:36270,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,66
|Açılış
|: 270,30
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,18
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.277.172
|% 20,00
|
|PKENT
|118,00
|376.144
|% 14,45
|
|PINSU
|2,02
|11.242.964
|% 10,99
|
|AYEN
|3,09
|134.304.943
|% 10,75
|
|SEKUR
|4,28
|15.433.384
|% 10,03
|
|KLNMA
|33,54
|2.235.944
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|CEMAS
|1,16
|83.417.845
|% -5,69
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|THYAO
|13,58
|1.716.145.649
|% 1,80
|
|PGSUS
|75,50
|514.720.566
|% 6,19
|
|ASELS
|19,25
|490.914.074
|% 1,00
|
|KRDMD
|2,35
|342.447.954
|% 2,62
|
|GARAN
|9,91
|333.663.227
|% 0,92
|
|OZGYO
|1,34
|224.283.039
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,35
|342.447.954
|% 2,62
|
|THYAO
|13,58
|1.716.145.649
|% 1,80
|
|CEMAS
|1,16
|83.417.845
|% -5,69
|
|ISFIN
|2,66
|139.664.115
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3628
|7,3997
|% -0,56
|
|Frank
|5,7853
|5,8202
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5297
|1,5374
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|4,60
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,36
|
Seans Raporu
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-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 912, 98 artarak (% 0.71 ) 129, 600
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17:49XU100
Endeks 104, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 8, 349.00 milyon TL de
-
17:49YUNSA
Yüzde 5.18 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 612, 568 adet işlem
-
17:48KOZAA
Yüzde 4.13 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 181, 407 adet işlem
-
17:47TRGYO
Yüzde 7.54 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 417, 970 adet işlem