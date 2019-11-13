ABD borsası düşüşle açıldı













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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 azalışla 27.590,68 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 3.079,54 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 8.454,10 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, ticaret görüşmeleri ve faiz oranlarına yönelik endişelerden dolayı pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.