ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
29.11.2019 18:05
Son güncelleme : 29.11.2019 18:05
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalışla 28.090,19 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 kayıpla 3.147,68 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.682,94 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD piyasalarının dün başlayan Şükran Günü tatili nedeniyle bugün yarım gün işleme açılacağını, dolayısıyla piyasalarda sakin bir seyir izleneceğini belirtti.
17:49106.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -335,42
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
17:495,7460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0145
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7391
17:496,3220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0250
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
17:49269,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,85
|Açılış
|: 269,19
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|AVTUR
|1,88
|35.805.507
|% 19,75
|
|IHLAS
|0,75
|93.145.043
|% 15,38
|
|BSOKE
|1,35
|161.133.441
|% 14,41
|
|BJKAS
|2,87
|293.840.796
|% 13,89
|
|FLAP
|3,89
|187.661.216
|% 12,10
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UTPYA
|4,51
|22.132.544
|% -5,05
|
|DERAS
|2,84
|18.539.046
|% -4,38
|
|NETAS
|12,57
|54.114.619
|% -4,27
|
|THYAO
|13,65
|1.195.087.082
|% -1,23
|
|GARAN
|10,05
|388.045.114
|% -0,40
|
|EREGL
|8,04
|334.092.173
|% 2,16
|
|BJKAS
|2,87
|293.840.796
|% 13,89
|
|KRDMD
|2,38
|243.601.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|93.145.043
|% 15,38
|
|BSOKE
|1,35
|161.133.441
|% 14,41
|
|GSRAY
|1,89
|221.303.506
|% 3,28
|
|BJKAS
|2,87
|293.840.796
|% 13,89
|
|KRDMD
|2,38
|243.601.144
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3894
|7,4264
|% -0,34
|
|Frank
|5,7152
|5,7496
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-2,79
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-1,12
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