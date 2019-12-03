ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
03.12.2019 18:21
Son güncelleme : 03.12.2019 18:21
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,25 azalışla 27.435,91 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 kayıpla 3.078,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer kaybıyla 8.464,508 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, pay piyasalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliği artıran açıklamalarıyla güne satış ağırlıklı başladığını kaydetti.
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,26
|Açılış
|: 273,48
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.253.915
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.965.634
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|103.730.449
|% 19,54
|
|SMART
|8,19
|154.296.080
|% 15,35
|
|MAALT
|32,40
|18.399.702
|% 13,76
|
|SANKO
|7,63
|82.256.752
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,12
|484.558.897
|% -6,59
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|TSPOR
|2,03
|108.917.472
|% -3,79
|
|IHLAS
|0,77
|56.896.261
|% -3,75
|
|THYAO
|13,61
|1.598.389.321
|% -2,02
|
|ASELS
|18,77
|862.918.859
|% -0,11
|
|GARAN
|9,94
|538.173.021
|% -1,97
|
|GSRAY
|2,17
|498.576.109
|% -3,56
|
|BJKAS
|3,12
|484.558.897
|% -6,59
|
|GSRAY
|2,17
|498.576.109
|% -3,56
|
|BJKAS
|3,12
|484.558.897
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,89
|401.731.198
|% 3,96
|
|THYAO
|13,61
|1.598.389.321
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,40
|265.227.649
|% -2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4531
|7,4905
|% 0,53
|
|Frank
|5,8035
|5,8384
|% 0,58
|
|Riyal
|1,5294
|1,5370
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|17,36
|
|Altın Gr.
|273
|273
|3,22
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|60,51
|60,51
|-0,41
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, TTKOM