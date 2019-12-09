ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
09.12.2019 18:00
Son güncelleme : 09.12.2019 18:00
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalışla 27.971,45 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 3.141,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 8.653,43 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, çarşamba ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
17:44108.865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -4,16
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
17:445,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0197
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8099
En Düşük
5,7719
17:446,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4354
En Düşük
6,3863
17:44273,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,23
|Açılış
|: 273,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|245.313.459
|% 20,00
|
|ASLAN
|45,38
|55.422.938
|% 19,99
|
|PAPIL
|6,33
|52.029.460
|% 19,89
|
|KONYA
|282,40
|59.150.786
|% 13,73
|
|CEMAS
|1,59
|258.023.571
|% 13,57
|
|SMART
|7,66
|2.794.927
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|FMIZP
|30,30
|13.052.617
|% -8,13
|
|OYLUM
|5,23
|14.832.490
|% -8,08
|
|THYAO
|13,81
|1.130.170.388
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,11
|487.916.048
|% 1,97
|
|ASELS
|19,54
|454.310.383
|% 0,98
|
|EREGL
|8,33
|300.081.457
|% 2,08
|
|TUPRS
|123,00
|297.790.172
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,51
|268.086.488
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,59
|258.023.571
|% 13,57
|
|ISFIN
|3,11
|487.916.048
|% 1,97
|
|IHLAS
|0,81
|112.581.509
|% 8,00
|
|ODAS
|2,06
|225.767.107
|% 10,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6114
|7,6496
|% 0,39
|
|Frank
|5,8445
|5,8797
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5439
|1,5517
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|0,70
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,35
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|-0,31
|