ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
03.01.2020 17:58
Son güncelleme : 03.01.2020 17:58
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77 azalışla 28.645,93 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 kayıpla 3.232,65 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kaybıyla 9.015,34 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.
17:42113.709
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -2.223,15
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
17:425,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0211
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
17:426,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6688
En Düşük
6,6374
17:42297,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 4,59
|Açılış
|: 297,21
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.374.080
|% 19,88
|
|MEPET
|2,32
|81.474.661
|% 15,42
|
|ARENA
|9,47
|38.229.009
|% 14,37
|
|VKING
|2,45
|11.154.788
|% 13,95
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|MTRYO
|6,70
|235.197
|% -10,67
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|YAYLA
|1,49
|21.405.794
|% -8,59
|
|QNBFL
|119,00
|271.716
|% -8,46
|
|THYAO
|14,28
|2.112.426.036
|% -3,77
|
|ASELS
|21,76
|1.132.621.907
|% 0,74
|
|PETKM
|3,80
|780.490.508
|% -2,81
|
|IPEKE
|8,83
|676.132.113
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,67
|629.620.172
|% -2,55
|
|ALBRK
|1,55
|424.736.323
|% 0,65
|
|KRDMD
|2,67
|629.620.172
|% -2,55
|
|EKGYO
|1,46
|345.026.408
|% -2,67
|
|PETKM
|3,80
|780.490.508
|% -2,81
|
|IHLGM
|1,13
|217.446.996
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7945
|7,8336
|% -0,10
|
|Frank
|6,1194
|6,1563
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|17,72
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,41
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|2,34
|
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