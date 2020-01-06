ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
06.01.2020 18:07
Son güncelleme : 06.01.2020 18:07
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 azalışla 28.487,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 3.221,48 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 8.969,42 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini belirtti.
ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak'ın, yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran ve Irak'ı tehdit etmeye devam etti.
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
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|Açılış
|: 112.532
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|Önceki Kapanış
|: 113.684
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112.973
En Düşük
111.212
17:515,9740
En Yüksek
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|: -0,01%
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|: 5,9790
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En Düşük
5,9624
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|Değişim
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En Düşük
6,6574
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|: 1,55%
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|Açılış
|: 302,18
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|Önceki Kapanış
|: 297,58
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304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|99,30
|258.119.555
|% 16,96
|
|DAGHL
|2,51
|11.499.741
|% 14,61
|
|DAGI
|2,81
|19.228.220
|% 12,85
|
|SNPAM
|5,63
|10.792.602
|% 10,61
|
|VKING
|2,59
|14.247.682
|% 9,75
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|344.329
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|SANKO
|6,54
|8.447.016
|% -9,42
|
|TUKAS
|11,03
|73.728.749
|% -9,37
|
|THYAO
|13,58
|1.809.921.093
|% -4,77
|
|ASELS
|22,08
|1.021.027.191
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,21
|514.484.776
|% 3,60
|
|KRDMD
|2,61
|408.659.499
|% -2,97
|
|KOZAA
|10,75
|391.316.004
|% 1,70
|
|ISGYO
|1,77
|364.534.551
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,61
|408.659.499
|% -2,97
|
|ALBRK
|1,54
|231.307.259
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|1.809.921.093
|% -4,77
|
|IHLAS
|0,81
|86.229.197
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8284
|7,8677
|% 0,53
|
|Frank
|6,1325
|6,1694
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|24,44
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,07
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|B. Petrol
|69,30
|69,30
|0,70
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