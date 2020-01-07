ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
07.01.2020 18:19
Son güncelleme : 07.01.2020 18:19
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,47 azalışla 28.568,35 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 kayıpla 3.234,20 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 9.051,62 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, yatırımcıların jeopolitik risklere yönelik endişelerinin devam ettiğini belirtti.
18:00112.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.148,33
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:005,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9787
En Düşük
5,9510
18:006,6618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0250
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6591
18:00301,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 301,34
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,04
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.771.067
|% 19,90
|
|DERAS
|4,03
|88.778.520
|% 15,47
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,99
|97.249.942
|% 14,03
|
|BRYAT
|65,05
|12.088.975
|% 13,43
|
|IZMDC
|8,20
|2.474.859
|% -12,11
|
|ATSYH
|0,84
|36.184
|% -8,70
|
|IHGZT
|5,50
|673.786
|% -8,03
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|RALYH
|6,30
|113.433
|% -4,55
|
|THYAO
|13,54
|2.118.292.864
|% 0,07
|
|ASELS
|22,42
|776.278.306
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,59
|409.710.807
|% 4,61
|
|ISFIN
|3,85
|331.516.287
|% 2,94
|
|IPEKE
|9,15
|318.695.120
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,59
|409.710.807
|% 4,61
|
|THYAO
|13,54
|2.118.292.864
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,42
|167.805.540
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,61
|251.219.718
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,85
|331.516.287
|% 2,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8043
|7,8434
|% -0,45
|
|Frank
|6,1256
|6,1625
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5886
|1,5965
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|3,33
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,64
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|-0,55
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 082, 435 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 112, 671 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 8, 494.00 milyon TL de
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 941, 935 adet işlem
-
17:57MPARK
Yüzde 4.23 oranında artışla 15.51 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 394 adet işlem
-
17:56PAGYO
Yüzde 19.73 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 859 adet işlem