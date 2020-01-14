ABD borsası düşüşle açıldı













AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 2.880,88 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 3.284,18 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 9.270,59 puan seviyelerinde seyrediyor.Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de aralık TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 2,3 artarak beklentileri karşılayamadı.