ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
14.01.2020 18:16
Son güncelleme : 14.01.2020 18:16
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 2.880,88 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 3.284,18 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 9.270,59 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de aralık TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 2,3 artarak beklentileri karşılayamadı.
18:00121.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.134,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:005,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0214
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
18:006,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
18:00292,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,32
|Açılış
|: 292,41
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|188.802.798
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.202.636
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,34
|575.825.961
|% 17,84
|
|BURVA
|15,50
|1.373.080
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,07
|192.923.135
|% 13,88
|
|GLBMD
|2,22
|544.679
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|17.995
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.007.046
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|219.681
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,77
|89.128.794
|% -6,45
|
|THYAO
|14,84
|2.428.515.043
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|1.063.173.003
|% 4,38
|
|PETKM
|4,15
|965.107.631
|% 1,47
|
|HALKB
|6,74
|706.224.591
|% 2,12
|
|ASELS
|23,22
|602.028.590
|% 1,31
|
|KRDMD
|3,10
|1.063.173.003
|% 4,38
|
|PETKM
|4,15
|965.107.631
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,57
|331.625.782
|% -0,63
|
|THYAO
|14,84
|2.428.515.043
|% 0,00
|
|AVOD
|2,02
|290.285.377
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6262
|7,6644
|% 0,38
|
|Frank
|6,0492
|6,0856
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5636
|1,5714
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.545
|-3,64
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,49
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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