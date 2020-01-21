ABD borsası güne satış ağırlıklı başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
21.01.2020 18:16
Son güncelleme : 21.01.2020 18:16
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 29.308,40 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 3.321,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 düşüşle 9.366,52 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Çin'de yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalıktan etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın tedirginliğiyle küresel risk iştahının azaldığını ifade etti.
18:00123.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 1.028,04
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.804
En Düşük
121.504
18:005,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0166
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
18:006,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5967
En Düşük
6,5455
18:00296,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,69
|Açılış
|: 296,05
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
294,90
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|4,63
|80.784.782
|% 17,22
|
|BURCE
|7,09
|8.876.834
|% 14,91
|
|ERSU
|2,82
|32.575.497
|% 14,63
|
|ESCOM
|1,89
|26.503.890
|% 11,18
|
|EPLAS
|18,61
|783.202
|% 9,99
|
|MEMSA
|0,39
|1.202.301
|% -7,14
|
|VKING
|3,26
|433.539
|% -4,12
|
|EMNIS
|1,73
|70.080
|% -3,89
|
|KERVN
|0,50
|1.437.916
|% -3,85
|
|ISBTR
|44.250,20
|970.003
|% -3,80
|
|THYAO
|14,85
|1.730.135.613
|% -1,53
|
|ISFIN
|4,48
|1.379.161.341
|% 3,46
|
|PETKM
|4,11
|679.173.960
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,13
|511.753.848
|% 3,30
|
|HALKB
|6,94
|503.877.570
|% 0,73
|
|ISFIN
|4,48
|1.379.161.341
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,73
|436.993.609
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,74
|396.173.531
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|338.637.453
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|511.753.848
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7262
|7,7649
|% 0,65
|
|Frank
|6,1082
|6,1450
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5769
|1,5848
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-12,92
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|-0,39
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
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Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
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17:57HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
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17:56TUCLK
Yüzde 10.89 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 178 adet işlem
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17:55ARMDA
Yüzde 14.97 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 158 adet işlem