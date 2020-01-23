ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
23.01.2020 17:46
Son güncelleme : 23.01.2020 17:46
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalışla 29.046,08 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 3.310,44 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 9.363,22 puan seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.
17:30122.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -18,22
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
17:305,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9402
En Düşük
5,9034
17:306,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
17:30297,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,56
|Açılış
|: 297,26
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.696.029
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.961.924
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|33.517.363
|% 19,92
|
|ADESE
|2,31
|380.028.319
|% 19,69
|
|HUBVC
|43,78
|55.836.986
|% 17,88
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|539.862
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,20
|13.197.293
|% -7,04
|
|KLNMA
|45,90
|66.455.274
|% -6,48
|
|THYAO
|14,33
|1.970.878.530
|% -2,65
|
|GARAN
|12,11
|575.559.726
|% -0,49
|
|HALKB
|7,07
|473.123.886
|% 0,00
|
|PETKM
|4,06
|444.871.068
|% 0,25
|
|KRSTL
|1,91
|440.376.350
|% 12,35
|
|KRSTL
|1,91
|440.376.350
|% 12,35
|
|ADESE
|2,31
|380.028.319
|% 19,69
|
|EKGYO
|1,68
|252.363.895
|% -1,18
|
|KRDMD
|3,00
|424.860.771
|% -1,64
|
|THYAO
|14,33
|1.970.878.530
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7627
|7,8017
|% 0,12
|
|Frank
|6,1094
|6,1462
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5776
|1,5856
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-1,57
|
|Altın Gr.
|297
|297
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,44
|
|Yarım
|945
|970
|0,69
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,66
|61,66
|-1,55
|
Seans Raporu
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17:40XU100
Endeks 122, 760 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 10, 456.00 milyon TL de
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17:40PENGD
Yüzde 12.14 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 926, 711 adet işlem
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17:39ERSU
Yüzde 14.81 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 412, 101 adet işlem
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17:38IPEKE
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 110, 236 adet işlem
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17:37GARFA
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 346 adet işlem