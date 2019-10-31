GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD borsası karışık seyirle açıldı

31.10.2019 17:16

Son güncelleme : 31.10.2019 17:16
ABD borsası güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 27.157,73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 3.045,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde  0,12 artışla 8.134,09 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden kaynaklı belirsizliklerin şirketlerin açıkladığı bilançoların pay piyasalarında oluşturduğu pozitif hava üzerinde baskı kurduğunu belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:0098.649
Değişim :  -0,04% |  -43,41
Açılış :  98.920  
Önceki Kapanış :  98.692  
En Yüksek
99.201 En Düşük
98.585
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEPET 1,83 66.050.985 % 19,61  
AVTUR 1,62 32.947.451 % 17,39  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,77 4.869.445 % 11,06  
MRDIN 5,74 64.913.745 % 10,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3812 7,4182 % 0,70  
Frank 5,7692 5,8039 % 0,55  
Riyal 1,5192 1,5269 % 0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 17,21  
Altın Gr. 277 277 3,32  
Cumhuriyet 1.835 1.863 8,00  
Tam 1.830 1.876 14,67  
Yarım 885 908 7,09  
Çeyrek 444 454 3,55  
Gümüş.Ons 18,14 18,17 0,29  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 59,86 59,86 -0,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru