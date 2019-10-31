ABD borsası güne karışık seyirle başladı.
ABD borsası karışık seyirle açıldı
31.10.2019 17:16
Son güncelleme : 31.10.2019 17:16
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 27.157,73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 3.045,31 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,12 artışla 8.134,09 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden kaynaklı belirsizliklerin şirketlerin açıkladığı bilançoların pay piyasalarında oluşturduğu pozitif hava üzerinde baskı kurduğunu belirtti.
17:0098.649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -43,41
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
17:005,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
17:006,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
17:00277,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 3,59
|Açılış
|: 277,49
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,86
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|66.050.985
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,62
|32.947.451
|% 17,39
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,77
|4.869.445
|% 11,06
|
|MRDIN
|5,74
|64.913.745
|% 10,60
|
|KNFRT
|7,58
|15.617.030
|% -11,96
|
|GUSGR
|1,73
|20.527.798
|% -6,49
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,93
|36.575.156
|% -6,09
|
|ADEL
|11,36
|1.923.903
|% -5,49
|
|THYAO
|11,64
|477.362.830
|% 0,09
|
|FENER
|15,63
|240.646.800
|% 2,42
|
|GARAN
|9,23
|229.952.709
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,96
|220.835.998
|% 0,43
|
|ISFIN
|2,54
|216.135.391
|% -3,05
|
|ISFIN
|2,54
|216.135.391
|% -3,05
|
|AVGYO
|1,26
|81.678.547
|% 8,62
|
|IHLAS
|0,59
|33.609.919
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,21
|54.916.652
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,17
|96.805.700
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3812
|7,4182
|% 0,70
|
|Frank
|5,7692
|5,8039
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5192
|1,5269
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|17,21
|
|Altın Gr.
|277
|277
|3,32
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,67
|
|Yarım
|885
|908
|7,09
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,86
|59,86
|-0,38
|