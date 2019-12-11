ABD borsası güne karışık seyirle başladı.
ABD borsası karışık seyirle açıldı
11.12.2019 17:55
Son güncelleme : 11.12.2019 17:55
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 27.855,83 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 3.136,57 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 8.626,86 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandığını belirtti.
Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para
politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
17:40108.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -9,20
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
17:405,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8174
En Düşük
5,7958
17:406,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4555
En Düşük
6,4280
17:40274,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,91
|Açılış
|: 274,34
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,41
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.741.545
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.153.346
|% 19,91
|
|RYSAS
|3,62
|66.876.998
|% 13,48
|
|ETYAT
|1,38
|17.327.848
|% 13,11
|
|BNTAS
|2,66
|33.007.892
|% 12,71
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,64
|633.544.073
|% -0,51
|
|VESTL
|13,03
|428.075.694
|% 7,24
|
|PGSUS
|81,65
|321.176.765
|% 4,28
|
|PETKM
|3,59
|292.991.793
|% 0,84
|
|ASELS
|19,14
|249.466.885
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,49
|154.978.235
|% -1,32
|
|KARSN
|1,54
|131.014.378
|% 3,36
|
|PETKM
|3,59
|292.991.793
|% 0,84
|
|ODAS
|2,10
|152.459.000
|% 1,45
|
|CEMAS
|1,51
|93.440.877
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6356
|7,6739
|% 0,01
|
|Frank
|5,8725
|5,9079
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5450
|1,5527
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,49
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,86
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|-0,32
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