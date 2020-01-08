ABD borsası güne karışık seyirle başladı.
ABD borsası karışık seyirle açıldı
08.01.2020 18:16
Son güncelleme : 08.01.2020 18:16
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalışla 28.559,79 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 3.240,27 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 9.073,10 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırının endişe edilecek boyutta olmamasıyla piyasalarda ılımlı bir seyir izlendiğini belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi aralıkta 202 bin ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
18:00112.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 270,78
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:005,9547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0181
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:006,6295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0279
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:00301,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 301,36
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.280.046
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.492.033
|% 14,93
|
|TIRE
|5,65
|350.224.916
|% 12,33
|
|HUBVC
|19,05
|86.527.019
|% 12,12
|
|VKING
|2,88
|15.644.804
|% 11,20
|
|PAGYO
|6,00
|91.206.056
|% -17,01
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|IHGZT
|5,15
|142.807
|% -6,36
|
|SALIX
|7,50
|150.378
|% -6,25
|
|MEMSA
|0,32
|576.396
|% -5,88
|
|THYAO
|13,51
|2.621.465.419
|% -0,30
|
|ASELS
|22,30
|780.053.960
|% -0,45
|
|HALKB
|6,10
|562.503.546
|% 0,99
|
|PETKM
|3,69
|513.778.787
|% -0,27
|
|GARAN
|11,07
|513.248.840
|% 4,14
|
|ALBRK
|1,59
|428.590.234
|% -0,63
|
|THYAO
|13,51
|2.621.465.419
|% -0,30
|
|KRDMD
|2,63
|431.001.231
|% 0,38
|
|ODAS
|2,15
|331.435.675
|% 4,37
|
|PETKM
|3,69
|513.778.787
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7978
|7,8370
|% -0,18
|
|Frank
|6,1207
|6,1576
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5841
|1,5920
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|0,29
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|-0,38
|