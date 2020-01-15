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ABD borsası karışık seyirle açıldı

15.01.2020 17:46

Son güncelleme : 15.01.2020 17:46
ABD borsası güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 28.907,56 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 3.281,96 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 9.257,92 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, global ticarete ilişkin belirsizliklerin borsalardaki pozitif fiyatlamayı sınırladığını belirtti.




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