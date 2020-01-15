ABD borsası güne karışık seyirle başladı.
ABD borsası karışık seyirle açıldı
15.01.2020 17:46
Son güncelleme : 15.01.2020 17:46
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 28.907,56 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 3.281,96 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 9.257,92 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, global ticarete ilişkin belirsizliklerin borsalardaki pozitif fiyatlamayı sınırladığını belirtti.
17:31121.289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -134,76
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
17:315,8807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8730
17:316,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
17:31293,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,90
|Açılış
|: 293,46
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|145.743.748
|% 15,84
|
|QNBFB
|51,15
|62.627.852
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.729.699
|% 14,92
|
|GUSGR
|2,52
|1.213.644.508
|% 14,03
|
|BURVA
|17,50
|1.638.980
|% 12,90
|
|SNGYO
|1,28
|3.642.614
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,79
|1.859.373.110
|% -0,07
|
|GUSGR
|2,52
|1.213.644.508
|% 14,03
|
|KRDMD
|3,10
|869.074.723
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,65
|736.473.346
|% 5,10
|
|PETKM
|4,07
|686.588.185
|% -1,45
|
|GUSGR
|2,52
|1.213.644.508
|% 14,03
|
|EKGYO
|1,65
|736.473.346
|% 5,10
|
|KRDMD
|3,10
|869.074.723
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,75
|330.656.094
|% 2,34
|
|PETKM
|4,07
|686.588.185
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6306
|7,6689
|% -0,06
|
|Frank
|6,0745
|6,1111
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5624
|1,5702
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|6,54
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,64
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.939
|1.987
|13,99
|
|Yarım
|937
|961
|6,77
|
|Çeyrek
|470
|481
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|0,00
|
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