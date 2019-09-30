ABD borsası haftanın ilk gününe yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
30.09.2019 17:15
Son güncelleme : 30.09.2019 17:15
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 26.894,32 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.969,23 puanda ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,25 primle 7.959,621 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karışık sinyallere karşın piyasalardaki iyimserliğin korunduğunu belirterek, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini söyledi.
17:00105.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 64,85
|Açılış
|: 105.700
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|Önceki Kapanış
|: 105.152
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105.834
En Düşük
105.056
17:005,6498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0232
|Açılış
|: 5,6390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
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5,6776
En Düşük
5,6380
17:006,1650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0434
|Açılış
|: 6,1450
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|Önceki Kapanış
|: 6,1990
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6,2132
En Düşük
6,1488
17:00269,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,14
|Açılış
|: 269,79
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|Önceki Kapanış
|: 273,08
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273,55
En Düşük
269,02