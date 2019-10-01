ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
01.10.2019 17:01
Son güncelleme : 01.10.2019 17:01
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 27.006,43 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 kazançla 2.987,01 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.030,95 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bilanço büyütme amacıyla likiditeyi artırmak adına yaptığı hamlelerin özellikle banka hisseleri başta olmak üzere hisse senedi piyasaları için destekleyici olduğunu belirtti.
16:46103.566
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -1.467,48
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
103.544
16:465,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0720
|Açılış
|: 5,7060
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7199
En Düşük
5,6420
16:466,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0683
|Açılış
|: 6,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2310
En Düşük
6,1495
16:46268,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,53
|Açılış
|: 268,95
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
269,17
En Düşük
265,73