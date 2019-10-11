ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
11.10.2019 17:54
Son güncelleme : 11.10.2019 17:54
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,10 artışla 26.789,16 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 kazançla 2.970,69 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.052,10 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da başlayan ticaret müzakerelerine ilişkin yetkililerden gelen açıklamalarla oluşan iyimserlik ve Brexit kördüğümünün çözülebileceğine yönelik beklentiler küresel risk
iştahının artmasını sağladı.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 artarak beklentileri karşıladı. Analistler, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.
17:3998.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 216,66
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
17:395,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0433
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
17:396,4850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0521
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4931
En Düşük
6,4139
17:39278,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -1,93
|Açılış
|: 278,37
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12