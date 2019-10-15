ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
15.10.2019 17:28
Son güncelleme : 15.10.2019 17:28
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,41 artışla 26.897,83 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.975,49 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 8.073,90 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, şirket
bilançolarının beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.
17:1294.966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 984,67
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
17:125,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0318
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
17:126,4866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0530
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
17:12281,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,15
|Açılış
|: 281,23
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80