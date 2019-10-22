ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
22.10.2019 17:12
Son güncelleme : 22.10.2019 17:12
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 26.836,91 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kazançla 3.010,94 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8.187,31 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamaların devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdığını belirterek, şirketlerden gelen güçlü bilançoların da risk
iştahını olumlu etkilediğini ifade etti.
16:5698.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 764,07
|Açılış
|: 97.531
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|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
16:565,8359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0224
|Açılış
|: 5,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,8228
16:566,4986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0349
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4859
16:56279,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 279,19
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
278,02