ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
24.10.2019 18:06
Son güncelleme : 24.10.2019 18:06
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artışla 26.903,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 3.013,86 puan, Nasdaq
endeksi yüzde 0,64 değer kazancıyla 8.171,84 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, şirketlerin açıkladığı güçlü bilançoların New York borsasını desteklediğini belirtti.
17:51100.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 300,07
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
17:515,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0267
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
17:516,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
17:51278,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,09
|Açılış
|: 278,17
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.099.733
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.278.687
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|28.916.015
|% 19,88
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|IHLGM
|0,78
|279.148.283
|% -11,36
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|TKURU
|11,43
|1.797.172
|% -7,15
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|ADNAC
|1,89
|6.405.635
|% -5,03
|
|THYAO
|11,80
|1.290.490.767
|% -0,84
|
|GARAN
|9,67
|650.958.135
|% 0,73
|
|AKBNK
|7,19
|635.748.298
|% -0,14
|
|ASELS
|18,12
|371.574.210
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,23
|281.313.269
|% -0,89
|
|IHLGM
|0,78
|279.148.283
|% -11,36
|
|KRDMD
|2,23
|281.313.269
|% -0,89
|
|IHYAY
|0,82
|102.752.293
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,24
|143.545.412
|% 0,81
|
|THYAO
|11,80
|1.290.490.767
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3823
|7,4193
|% -0,02
|
|Frank
|5,7872
|5,8221
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5316
|1,5393
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|10,46
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,94
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,06
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|0,52
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