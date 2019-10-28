ABD borsası haftaya yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
28.10.2019 17:17
Son güncelleme : 28.10.2019 17:17
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,70 kazançla 27.147,03 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 3.037,84 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,65 yükselişle 8.296,74 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelerde tarım ürünlerine yönelik detaylarda anlaşıldığına ilişkin haberlerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa
Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerin de risk
iştahını artırdığını kaydetti.
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7176
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0575
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7129
12:356,3423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0522
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3374
12:35274,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -4,96
|Açılış
|: 274,42
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
274,06
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3218
|7,3585
|% -0,87
|
|Frank
|5,7131
|5,7475
|% -1,20
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% -1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|-11,62
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.853
|-16,00
|
|Tam
|1.814
|1.859
|-29,05
|
|Yarım
|877
|899
|-14,06
|
|Çeyrek
|440
|450
|-7,03
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,04
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