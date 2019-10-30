ABD borsası, beklentilerden iyi gelen ABD büyüme verisinin ardından güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
30.10.2019 17:09
Son güncelleme : 30.10.2019 17:09
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 27.078,77 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 3.038,65 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,09 değer kazancıyla 8.284,30 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık yüzde 1,9 artarak beklentilerden iyi geldi. Beklentiler, GSYH'nin yüzde 1,6 artış kaydetmesi yönündeydi.
Analistler, bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası
(Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, Fed'in 25 baz puan
faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.
16:5498.899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -939,70
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
16:545,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
16:546,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
16:54275,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,93
|Açılış
|: 275,41
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|49.282.626
|% 19,92
|
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|DITAS
|8,12
|9.812.766
|% 14,37
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|FENER
|15,84
|395.301.219
|% 11,94
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,94
|7.772.294
|% -6,85
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,62
|719.407.485
|% -1,86
|
|ISFIN
|2,60
|611.073.739
|% -4,06
|
|GARAN
|9,25
|476.526.666
|% -2,32
|
|FENER
|15,84
|395.301.219
|% 11,94
|
|AKBNK
|6,96
|271.784.631
|% -1,97
|
|ISFIN
|2,60
|611.073.739
|% -4,06
|
|IHLGM
|0,72
|103.022.828
|% -5,26
|
|THYAO
|11,62
|719.407.485
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,20
|70.117.236
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,19
|126.929.638
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3655
|7,4024
|% 0,06
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5249
|1,5325
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|4,22
|
|Yarım
|878
|901
|2,04
|
|Çeyrek
|441
|450
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,00
|