ABD borsası beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ardından güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
01.11.2019 17:12
Son güncelleme : 01.11.2019 18:25
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artışla 27.192,95 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 3.053,35 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 8.340,70 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ekim tarım dışı istihdam
128 bin ile beklentileri aştı. Beklentiler, tarım dışı istihdamın 85 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD'de ayrıca eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam 136 binden 180 bine, ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam 168 binden 219 bine revize edildi.
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05276,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,95
|Açılış
|: 276,97
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.233.594
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.554.084
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.437.126
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.638.208
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.783.656
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.627.345
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.766.593
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.082.371
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|644.834.749
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|332.861.423
|% 3,44
|
|FENER
|16,65
|273.655.262
|% 4,72
|
|BERA
|3,18
|162.554.084
|% 13,57
|
|PGSUS
|63,65
|125.578.301
|% -3,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,10
|
|Frank
|5,7515
|5,7862
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5162
|1,5238
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-2,70
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|1,08
|
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