ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
04.11.2019 18:07
Son güncelleme : 04.11.2019 18:07
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,52 artışla 27.486,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 kazançla 3.082,66 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazancıyla 8.448,03 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti. Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın pay piyasalarındaki etkisinin sürdüğünü kaydeden analistler, konuya dair gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.
17:52100.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.563,97
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
17:525,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7182
En Düşük
5,6838
17:526,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3455
17:52277,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 277,44
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.112.242
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.667.032
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.975.648
|% 14,81
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|DOKTA
|35,00
|752.462
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|81.105
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.217.703
|% -8,84
|
|MSGYO
|1,56
|29.557.237
|% -8,24
|
|PKENT
|115,00
|446.476
|% -8,00
|
|THYAO
|11,84
|796.819.187
|% 2,33
|
|ASELS
|18,81
|332.637.080
|% 2,28
|
|FENER
|16,98
|323.112.271
|% 1,98
|
|GARAN
|9,50
|300.266.737
|% 2,37
|
|KRDMD
|2,24
|283.237.683
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|283.237.683
|% 4,19
|
|ISFIN
|2,69
|274.442.585
|% 3,46
|
|PETKM
|3,51
|254.708.838
|% 2,33
|
|THYAO
|11,84
|796.819.187
|% 2,33
|
|VAKFN
|1,48
|98.312.482
|% -7,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3459
|7,3828
|% -0,21
|
|Frank
|5,7581
|5,7928
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5181
|1,5257
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-3,49
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,93
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
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17:57XU100
Endeks 100, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 912.00 milyon TL de
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17:57MNDRS
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 577, 507 adet işlem
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17:56SAYAS
Yüzde 12.07 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 311 adet işlem
-
17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem