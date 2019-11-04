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ABD borsası yükselişle açıldı

04.11.2019 18:07

Son güncelleme : 04.11.2019 18:07
ABD borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,52 artışla 27.486,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 kazançla 3.082,66 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71  değer kazancıyla 8.448,03 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti. Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın pay piyasalarındaki etkisinin sürdüğünü kaydeden analistler, konuya dair gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.




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