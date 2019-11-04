ABD borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,52 artışla 27.486,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 kazançla 3.082,66 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazancıyla 8.448,03 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti. Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın pay piyasalarındaki etkisinin sürdüğünü kaydeden analistler, konuya dair gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.