ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
12.11.2019 18:04
Son güncelleme : 12.11.2019 18:04
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 27.709,00 puan, S&P yüzde 0,09 kazançla 3.089,68 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 8.469,71 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın New York Ekonomi Kulübü'nde yapması beklenen konuşmaya odaklandığını belirtti.
17:49103.846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 727,47
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
17:495,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
17:496,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
17:49270,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 270,04
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|227.156.323
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,47
|42.403.646
|% 17,23
|
|AKENR
|0,78
|61.486.646
|% 16,42
|
|CEMAS
|1,27
|213.880.222
|% 15,45
|
|KLNMA
|39,44
|2.429.938
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|98.596.519
|% -10,87
|
|MRGYO
|0,86
|31.404.579
|% -7,53
|
|YATAS
|5,93
|37.997.348
|% -6,02
|
|GEREL
|2,28
|25.086.707
|% -5,79
|
|THYAO
|13,29
|2.128.175.333
|% 2,31
|
|PGSUS
|70,05
|736.402.441
|% 5,98
|
|ASELS
|19,03
|429.212.552
|% 1,33
|
|GARAN
|9,83
|335.969.838
|% 0,61
|
|PETKM
|3,69
|299.878.079
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,41
|98.596.519
|% -10,87
|
|CEMAS
|1,27
|213.880.222
|% 15,45
|
|OZGYO
|1,39
|227.156.323
|% 19,83
|
|THYAO
|13,29
|2.128.175.333
|% 2,31
|
|AKENR
|0,78
|61.486.646
|% 16,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3918
|7,4288
|% -0,09
|
|Frank
|5,7787
|5,8135
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,32
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,44
|
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