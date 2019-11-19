ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
19.11.2019 18:11
Son güncelleme : 19.11.2019 18:11
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 28.089,06 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kazançla 3.126,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8.575,18 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin haberlerin piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
17:56107.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 659,10
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
17:565,7192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0203
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
17:566,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0222
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
17:56270,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,38
|Açılış
|: 270,23
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,51
|289.918.535
|% 18,90
|
|MARKA
|0,92
|9.973.228
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.606.773
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.278.806
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,08
|7.631.596
|% 12,50
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|DGGYO
|3,72
|19.406.185
|% -6,53
|
|METRO
|1,44
|81.530.469
|% -5,88
|
|PKENT
|125,00
|309.145
|% -5,30
|
|TMPOL
|4,58
|3.001.622
|% -4,58
|
|THYAO
|14,15
|2.195.239.321
|% -0,49
|
|ASELS
|19,45
|529.584.127
|% 0,88
|
|TUPRS
|127,40
|454.314.963
|% 2,91
|
|GARAN
|10,23
|353.028.444
|% 0,89
|
|PGSUS
|76,00
|322.423.250
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,42
|304.456.410
|% 4,41
|
|HURGZ
|1,51
|289.918.535
|% 18,90
|
|THYAO
|14,15
|2.195.239.321
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,36
|277.657.898
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,31
|100.589.571
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3813
|7,4183
|% -0,40
|
|Frank
|5,7461
|5,7807
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-1,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,41
|61,41
|-1,03
|
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