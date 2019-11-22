ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
22.11.2019 17:50
Son güncelleme : 22.11.2019 18:20
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 27.808,26 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 kazançla 3.109,49 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 8.524,64 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile anlaşmaya yakın olunduğunu söylediğine dair haberlerle New York borsasının güne yükselişle başladığını belirtti.
18:00106.587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -217,78
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:005,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:006,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2977
18:00269,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,88
|Açılış
|: 269,31
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|47.309.982
|% 19,89
|
|AKENR
|0,95
|85.436.898
|% 14,46
|
|KLNMA
|48,00
|5.724.053
|% 13,69
|
|VKFYO
|2,45
|19.805.317
|% 12,90
|
|KLGYO
|2,96
|104.387.943
|% -12,68
|
|INFO
|4,50
|4.549
|% -10,00
|
|MGROS
|22,82
|228.297.183
|% -7,76
|
|UZERB
|1,60
|46.223
|% -6,98
|
|NIBAS
|6,50
|36.447
|% -5,80
|
|THYAO
|13,64
|1.346.106.624
|% -0,80
|
|GARAN
|10,16
|304.239.725
|% -0,49
|
|ASELS
|19,26
|295.346.978
|% -0,26
|
|PETKM
|3,72
|279.343.101
|% -0,27
|
|KRDMD
|2,38
|231.352.480
|% 1,71
|
|OZGYO
|1,37
|214.810.049
|% 0,00
|
|THYAO
|13,64
|1.346.106.624
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,38
|231.352.480
|% 1,71
|
|AKENR
|0,95
|85.436.898
|% 14,46
|
|EKGYO
|1,46
|120.621.392
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3232
|7,3600
|% -0,15
|
|Frank
|5,7205
|5,7550
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5201
|1,5277
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|1,53
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:55RYGYO
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem