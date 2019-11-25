ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
25.11.2019 18:03
Son güncelleme : 25.11.2019 18:03
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 27.951,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kazançla 3.120,78 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 8.569,84 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrası pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.
17:47105.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -1.020,72
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
17:475,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0214
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7539
En Düşük
5,7003
17:476,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
17:47269,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.738.571
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|58.841.599
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.778.308
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.580.749
|% 14,67
|
|ESCOM
|1,20
|31.262.100
|% 14,29
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|RYGYO
|2,33
|3.145.140
|% -7,17
|
|IHYAY
|0,91
|39.148.189
|% -6,19
|
|DYOBY
|4,21
|12.797.313
|% -5,61
|
|PEGYO
|0,88
|11.808.350
|% -5,38
|
|THYAO
|13,45
|2.019.380.083
|% -1,39
|
|GARAN
|9,96
|539.240.249
|% -1,58
|
|KRDMD
|2,40
|495.482.854
|% 1,27
|
|EREGL
|7,73
|383.205.320
|% 1,31
|
|ASELS
|18,79
|375.967.178
|% -2,44
|
|KRDMD
|2,40
|495.482.854
|% 1,27
|
|THYAO
|13,45
|2.019.380.083
|% -1,39
|
|EKGYO
|1,45
|187.588.143
|% -0,68
|
|IEYHO
|0,41
|40.625.455
|% -2,38
|
|PETKM
|3,67
|368.232.325
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,90
|
|Frank
|5,7375
|5,7721
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5280
|1,5356
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-2,62
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,53
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,97
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,18
|
Seans Raporu
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