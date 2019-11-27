ABD borsası yükselişle açıldı













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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 28.131,31 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 3.145,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 8.669,42 puan seviyelerinde seyrediyor.Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de 3. çeyrek GSYH yıllık yüzde 2,1, kişisel tüketim yüzde 2,9 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti. Dayanıklı tüketim malları siparişleri ise beklentilerin aksine yüzde 0,6 artış kaydetti. Beklentiler, dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yüzde 0,9 azalması yönündeydi.