ABD borsası beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
27.11.2019 18:12
Son güncelleme : 27.11.2019 18:12
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 28.131,31 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 3.145,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 8.669,42 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de 3. çeyrek GSYH yıllık yüzde 2,1, kişisel tüketim yüzde 2,9 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti. Dayanıklı tüketim malları siparişleri ise beklentilerin aksine yüzde 0,6 artış kaydetti. Beklentiler, dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yüzde 0,9 azalması yönündeydi.
17:56105.885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -97,89
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
17:565,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0201
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
17:566,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3608
En Düşük
6,3350
17:56270,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,79
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.521.255
|% 14,64
|
|AKCNS
|8,14
|17.077.486
|% 13,53
|
|ASUZU
|12,23
|165.061.114
|% 13,35
|
|AFYON
|5,29
|300.455.341
|% 10,90
|
|YUNSA
|7,34
|49.981.674
|% -6,38
|
|BERA
|3,51
|13.791.554
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.531.567
|% -6,10
|
|DIRIT
|1,10
|8.573.620
|% -5,17
|
|MTRYO
|2,55
|722.722
|% -4,49
|
|THYAO
|13,59
|1.588.538.411
|% -1,09
|
|SISE
|4,87
|333.692.928
|% 0,41
|
|GARAN
|10,02
|319.995.732
|% 0,10
|
|AFYON
|5,29
|300.455.341
|% 10,90
|
|PETKM
|3,62
|254.681.820
|% -1,09
|
|THYAO
|13,59
|1.588.538.411
|% -1,09
|
|EKGYO
|1,48
|167.992.690
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
|228.933.176
|% 0,50
|
|KARSN
|1,41
|99.794.690
|% 2,17
|
|PETKM
|3,62
|254.681.820
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4165
|7,4537
|% 0,37
|
|Frank
|5,7580
|5,7927
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5365
|1,5443
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.455
|-7,88
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,04
|