ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
05.12.2019 18:07
Son güncelleme : 05.12.2019 18:07
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.680,52 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 3.115,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artarak 8.578,404 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de, bugün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak istihdam rapor verileri öncesi pay piyasalarının yükselişle başladığını ifade etti.
17:51108.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.173,45
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:515,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:516,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:51273,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,44
|Açılış
|: 273,12
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|240.337.171
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|19.621.303
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.681.834
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.474.735
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.512.030
|% 19,85
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|AYCES
|7,45
|1.740.402
|% -8,59
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|990.689.261
|% 4,07
|
|THYAO
|13,84
|928.063.382
|% 0,58
|
|PETKM
|3,62
|326.332.353
|% 0,56
|
|GARAN
|10,37
|325.972.558
|% 1,67
|
|YKSLN
|6,78
|311.333.436
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,49
|278.725.773
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,34
|203.870.391
|% 9,84
|
|PETKM
|3,62
|326.332.353
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,44
|35.521.068
|% 7,32
|
|KRDMD
|2,43
|181.105.234
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5469
|7,5848
|% 0,46
|
|Frank
|5,7948
|5,8297
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5298
|1,5374
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,88
|