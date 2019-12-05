ABD borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.680,52 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 3.115,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artarak 8.578,404 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, ABD'de, bugün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak istihdam rapor verileri öncesi pay piyasalarının yükselişle başladığını ifade etti.