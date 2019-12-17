ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
17.12.2019 18:19
Son güncelleme : 17.12.2019 18:19
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 28.238,07 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 kazançla 3.193,97 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 8.821,42 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirtti.
18:00111.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -18,64
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:005,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0340
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:006,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:00279,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,66
|Açılış
|: 279,31
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.755.911
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.789.622
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|235.608.956
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.174
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.078.981
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,52
|9.444.898
|% -14,72
|
|TSPOR
|2,45
|251.906.290
|% -11,55
|
|NIBAS
|6,13
|835.887
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.719.513
|% -9,47
|
|FORMT
|2,98
|328.408
|% -9,15
|
|THYAO
|13,90
|1.472.438.780
|% -0,79
|
|TUPRS
|124,50
|644.138.129
|% 2,38
|
|GUSGR
|2,55
|610.893.735
|% 4,94
|
|ASELS
|19,46
|387.235.021
|% -0,36
|
|SISE
|5,11
|368.871.906
|% 0,39
|
|IEYHO
|0,55
|133.789.622
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,55
|610.893.735
|% 4,94
|
|CEMAS
|1,65
|230.496.298
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,49
|284.826.387
|% -1,58
|
|ALBRK
|1,34
|147.828.272
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7233
|7,7621
|% -0,74
|
|Frank
|5,9734
|6,0094
|% 0,75
|
|Riyal
|1,5645
|1,5724
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,39
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,82
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,80
|65,80
|0,46
|