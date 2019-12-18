ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
18.12.2019 17:49
Son güncelleme : 18.12.2019 17:49
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 28.299,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 3.195,59 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 8.834,62 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini belirtti.
17:33110.336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -738,03
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
17:335,9136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0260
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
17:336,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
17:33280,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 280,40
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.448.758
|% 14,96
|
|MTRYO
|6,04
|11.044.592
|% 14,83
|
|SANFM
|4,56
|7.867.979
|% 13,15
|
|BURVA
|7,86
|11.439.180
|% 10,24
|
|MAALT
|58,65
|13.817.596
|% 9,93
|
|MARTI
|0,88
|24.994.578
|% -11,11
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|16.510.878
|% -10,48
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,71
|874.139.586
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,49
|315.943.525
|% -0,40
|
|IEYHO
|0,60
|309.074.290
|% 9,09
|
|TUPRS
|122,80
|299.285.118
|% -1,13
|
|GARAN
|10,72
|282.359.694
|% -1,47
|
|IEYHO
|0,60
|309.074.290
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,47
|193.471.743
|% -2,65
|
|KRDMD
|2,49
|315.943.525
|% -0,40
|
|ODAS
|2,25
|254.140.479
|% 6,64
|
|CEMAS
|1,59
|164.123.141
|% -3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7116
|7,7502
|% 0,11
|
|Frank
|6,0012
|6,0373
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5716
|1,5795
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,22
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,84
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|0,00
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|-0,33
|