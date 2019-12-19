ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
19.12.2019 18:07
Son güncelleme : 19.12.2019 18:07
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 28.290,82 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kazançla 3.195,51 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 8.845,21 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası dün akşam onaylanmasına karşın haftalık işsizlik başvuruları verisinin 252 binden 234 bine gerilemesinin piyasaları pozitif etkilediğini belirtti.
17:52110.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 260,81
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:525,9391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0128
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9428
En Düşük
5,9006
17:526,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:52281,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,66
|Açılış
|: 281,90
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.586.500
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,77
|559.970.842
|% 14,19
|
|ETYAT
|1,46
|26.340.636
|% 10,61
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|273.599
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|GUSGR
|2,32
|131.350.155
|% -7,94
|
|HURGZ
|1,05
|6.717.849
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|12.957.862
|% -7,81
|
|ATLAS
|1,48
|14.775.052
|% -6,92
|
|THYAO
|13,74
|700.005.254
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,77
|559.970.842
|% 14,19
|
|VESTL
|13,29
|306.657.421
|% 2,70
|
|ASELS
|19,21
|272.303.359
|% -0,05
|
|SISE
|5,16
|242.403.344
|% 0,98
|
|KRSTL
|1,77
|559.970.842
|% 14,19
|
|IEYHO
|0,59
|79.138.666
|% -4,84
|
|EKGYO
|1,44
|152.434.730
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,55
|235.528.205
|% 2,41
|
|GSRAY
|2,40
|160.396.405
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7248
|7,7635
|% -0,09
|
|Frank
|6,0404
|6,0768
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,96
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,65
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,21
|
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