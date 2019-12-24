ABD borsası yükselişle açıldı













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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 28.575,48 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 3.225,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 8.954,84 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, piyasalarda Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini belirtti.