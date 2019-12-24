ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
24.12.2019 18:28
Son güncelleme : 24.12.2019 18:28
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 28.575,48 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 3.225,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 8.954,84 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasalarda Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini belirtti.
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
18:05286,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 1,97
|Açılış
|: 286,19
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,19
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6835
|7,7220
|% 0,08
|
|Frank
|6,0407
|6,0771
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.497
|11,05
|
|Altın Gr.
|286
|286
|1,44
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|66,83
|66,83
|0,44
|
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