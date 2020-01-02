ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
02.01.2020 17:59
Son güncelleme : 02.01.2020 17:59
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 artışla 28.665,35 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.245,50 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,68 değer kazancıyla 9.033,98 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de 2019'un son işlem gününde pay piyasalarında görülen yükseliş eğiliminin bu yılın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.
17:44115.603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.178,13
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.864
En Düşük
114.566
17:445,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9603
En Düşük
5,9430
17:446,6608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6561
17:44292,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,58
|Açılış
|: 292,76
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,17
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.720.186
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,64
|180.958.647
|% 19,75
|
|VKING
|2,14
|4.870.783
|% 14,44
|
|IPEKE
|8,65
|901.685.850
|% 12,05
|
|DURDO
|15,73
|10.346.742
|% 12,04
|
|MTRYO
|6,91
|503.155
|% -14,90
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|IHGZT
|6,17
|8.642.749
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|THYAO
|14,79
|1.453.987.124
|% 2,28
|
|KOZAA
|10,59
|962.712.044
|% 5,58
|
|IPEKE
|8,65
|901.685.850
|% 12,05
|
|PETKM
|3,89
|659.786.420
|% 2,10
|
|HALKB
|6,09
|593.329.200
|% 3,05
|
|KRDMD
|2,74
|516.944.976
|% 3,01
|
|PETKM
|3,89
|659.786.420
|% 2,10
|
|EKGYO
|1,50
|243.591.259
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,79
|291.061.485
|% 1,70
|
|ODAS
|2,18
|307.142.346
|% 3,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8133
|7,8525
|% -0,54
|
|Frank
|6,1124
|6,1492
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5832
|1,5912
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.528
|10,71
|
|Altın Gr.
|293
|293
|2,57
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|0,19
|
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