ABD borsası yükselişle açıldı













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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 artışla 28.665,35 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.245,50 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,68 değer kazancıyla 9.033,98 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, ABD'de 2019'un son işlem gününde pay piyasalarında görülen yükseliş eğiliminin bu yılın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.