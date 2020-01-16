ABD borsası, beklentilerden iyi gelen işsizlik başvuruları verisinin ardından güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
16.01.2020 18:28
Son güncelleme : 16.01.2020 18:28
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artışla 29.198,76 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 kazançla 3.307,18 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 9.319,96 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 214 binden 204 bine geriledi. Analistler, işsizlik maaşı başvurularının 50 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdüğünü belirtti.
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0173
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,67
|Açılış
|: 292,37
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6175
|7,6557
|% -0,22
|
|Frank
|6,0488
|6,0852
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5567
|1,5645
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-3,25
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 5.99 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 072, 955 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 6.53 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 100, 535 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde 19.42 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 565, 262 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 414, 23 artarak (% 0.28 ) 147, 009
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, PETKM