ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
17.01.2020 18:01
Son güncelleme : 17.01.2020 18:01
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 29.330,17 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.323,63 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 9.389,22 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, şirketlerin açıkladığı güçlü bilançoların New York borsasını pozitif etkilediğini belirtti.
17:48121.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 148,57
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:485,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0338
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:486,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:48295,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,45
|Açılış
|: 295,07
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,52
|22.145.519
|% 18,12
|
|BNTAS
|3,88
|445.803.725
|% 16,52
|
|DERIM
|9,22
|25.442.632
|% 16,27
|
|GEDIK
|8,13
|11.258.297
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.146.398
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,00
|1.918.449.206
|% -0,33
|
|KRDMD
|3,00
|599.887.466
|% -0,33
|
|PETKM
|3,99
|536.394.651
|% -0,50
|
|PGSUS
|73,60
|527.422.111
|% -2,65
|
|BNTAS
|3,88
|445.803.725
|% 16,52
|
|KRDMD
|3,00
|599.887.466
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,63
|298.828.450
|% -1,21
|
|ISGYO
|1,84
|329.193.552
|% 3,37
|
|PETKM
|3,99
|536.394.651
|% -0,50
|
|ODAS
|2,56
|343.056.543
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6569
|7,6953
|% 0,29
|
|Frank
|6,0606
|6,0971
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5651
|1,5729
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
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