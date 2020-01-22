ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
22.01.2020 18:18
Son güncelleme : 22.01.2020 18:18
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 29.262,06 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kazançla 3.329,01 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 9.411,97 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumlu etkilediğini belirtti.
18:00122.659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -897,28
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:005,9286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:006,5665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0149
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5612
18:00296,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,79
|Açılış
|: 296,68
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.352.979
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,85
|18.852.505
|% 17,86
|
|HUBVC
|37,10
|39.189.824
|% 16,89
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.251.652
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.331.691
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,20
|856.957
|% -11,95
|
|BERA
|4,22
|149.213.699
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|THYAO
|14,76
|1.614.148.107
|% -0,81
|
|IPEKE
|10,03
|1.105.796.514
|% 13,85
|
|HALKB
|7,07
|1.018.177.972
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|751.756.223
|% -2,56
|
|PETKM
|4,06
|670.075.545
|% -0,73
|
|ALBRK
|1,75
|458.657.671
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|751.756.223
|% -2,56
|
|PETKM
|4,06
|670.075.545
|% -0,73
|
|ODAS
|1,99
|314.479.527
|% 2,58
|
|HALKB
|7,07
|1.018.177.972
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7546
|7,7935
|% 0,48
|
|Frank
|6,0859
|6,1226
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-0,41
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|-1,11
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
-
17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem