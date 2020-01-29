ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
29.01.2020 18:03
Son güncelleme : 29.01.2020 18:03
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artışla 28.884,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 kazançla 3.289,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 9.315,69 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
17:47119.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 104,23
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:475,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0180
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:476,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:47300,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,89
|Açılış
|: 300,60
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.257.192
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.789.765
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,72
|14.090.346
|% 15,84
|
|HATEK
|8,53
|8.834.300
|% 11,21
|
|OYLUM
|6,27
|52.494.877
|% 10,19
|
|RYSAS
|7,49
|22.774.756
|% -18,68
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|VKING
|3,86
|21.428.196
|% -13,65
|
|THYAO
|14,19
|1.176.649.008
|% 0,14
|
|KRDMD
|2,84
|770.125.298
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,43
|612.622.402
|% 1,61
|
|PETKM
|4,05
|563.331.904
|% -0,98
|
|ODAS
|2,11
|520.507.169
|% 8,21
|
|KRDMD
|2,84
|770.125.298
|% -1,73
|
|ODAS
|2,11
|520.507.169
|% 8,21
|
|KRSTL
|2,24
|496.496.204
|% 5,66
|
|ISGYO
|1,87
|354.687.337
|% 1,08
|
|PETKM
|4,05
|563.331.904
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7258
|7,7646
|% 0,18
|
|Frank
|6,0786
|6,1152
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5835
|1,5915
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,91
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|58,97
|58,97
|0,16
|