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`ABD-Çin anlaşması zamanlamadan daha önemli`

04.12.2019 07:13

Son güncelleme : 04.12.2019 07:13
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "İyi, düzgün bir ABD-Çin ticaret anlaşmasına varılması, zamanlamadan daha önemli." dedi.



ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin ile ABD için iyi, düzgün bir ticaret anlaşması yapmanın anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanması için acele etmekten daha önemli olduğunu söyledi.

Ross, ABD ile Çin'in Başkan Trump'ın geçen ay tamamlanmasını umduğu gibi bir ticaret anlaşmasını imzalamaları için Çin'in tarım ürünleri alımları, bazı yapısal konular ve zorlama mekanizmaları gibi konular üzerinde hala çalışmaları gerektiğini vurguladı.

"Burada önemli olan nokta bizim uygun, düzgün bir anlaşma yapmamız. Anlaşmanın bu Aralık'ta veya gelecek Aralık'ta hatta başka bir tarihte olması, düzgün bir anlaşmaya varmaktan çok daha az önemli" diye konuşan Ross, "Önemli olan şey çalışacak bir anlaşma elde etmek" dedi.

Ross ayrıca, Başkan Trump'ın 2020 seçimini kazanmasını beklediğini de ifade etti.





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