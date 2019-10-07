ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin karşı karşıya kaldığı ters rüzgarlara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.
`ABD ekonomisi iyi durumda`
07.10.2019 09:15
Son güncelleme : 07.10.2019 09:25
ABD Merkez Bankası
(Fed) Başkanı Jerome Powell "Fed Dinliyor" etkinliğinin tanıtımında yaptığı konuşmada "Herkes ekonomideki fırsatları tam olarak paylaşamasa da ve ekonomi bazı risklerle karşı karşıya olsa da genel olarak bakıldığında ABD ekonomisi iyi bir yerde. Bizim
görevimiz de ekonomiyi orada mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.
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