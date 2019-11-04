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`ABD ekonomisi ve Fed politikası iyi bir durumdalar`

04.11.2019 07:18

Son güncelleme : 04.11.2019 07:18
ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed`in bu yıl yaptığı 3 faiz indirimin ABD ekonomisine "ciddi destek" sağladığını ve bu faiz indirimlerinin etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi.



Yapılan 3 faiz indirimin ABD ekonomisine anlamlı destek sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini belirten ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, "Ekonomi ve para politikası iyi bir durumda" diye konuştu.

"Bu faiz indirimlerinin ekonomik büyüme, istihdam piyasası ve enflasyon üzerinde tam etkileri zaman içinde gerçekleşecek" diye konuşan Clarida, "Para politikası için cari duruş, ekonomiye ilişkin bilgiler bizim ılımlı ekonomik büyüme, güçlü istihdam görünümümüz ile genel olarak tutarlı gelmeye devam ettikçe, uygun olmayı sürdürecek" dedi.

Konuşmasında, yurt dışındaki yavaşlayan büyümenin ABD'nin ihracatına baskı yapmasından kaynaklı riskler görmeye devam ettiğini de not eden Clarida, ancak şuan için için Fed'in ABD ekonomisinde büyümenin devam etmesini beklediğini de not etti.





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