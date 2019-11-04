`ABD ekonomisi ve Fed politikası iyi bir durumdalar`

Yapılan 3 faiz indirimin ABD ekonomisine anlamlı destek sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini belirten ABD Merkez Bankası
(Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, "Ekonomi ve para politikası
iyi bir durumda" diye konuştu.
"Bu faiz indirimlerinin ekonomik büyüme, istihdam piyasası ve enflasyon
üzerinde tam etkileri zaman içinde gerçekleşecek" diye konuşan Clarida, "Para politikası için cari duruş, ekonomiye ilişkin bilgiler bizim ılımlı ekonomik büyüme, güçlü istihdam görünümümüz ile genel olarak tutarlı gelmeye devam ettikçe, uygun olmayı sürdürecek" dedi.
Konuşmasında, yurt dışındaki yavaşlayan büyümenin ABD'nin ihracatına baskı yapmasından kaynaklı riskler görmeye devam ettiğini de not eden Clarida, ancak şuan için için Fed'in ABD ekonomisinde büyümenin devam etmesini beklediğini de not etti.