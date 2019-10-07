GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`ABD ekonomisindeki gelişmeler iyi`

07.10.2019 14:52

Son güncelleme : 07.10.2019 14:53
Cleveland Merkez Bankası Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası`nın mevcut para politikasının genişlemeci konumda olduğunu ve gelişmelerin iyi olduğunu vurguladı.



DHA

CNBC'nin haberine göre, imalat sanayisi ihracatındaki zayıflıkların ABD ekonomisinin geneline yayıldığına ilişkin çok az işaret gördüğünü vurgulayan Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, buna karşılık ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi gelecek verileri derinlemesine inceleyeceğini söyledi.

"Şu an itibarıyla para politikamız destekleyici, genişlemeci konumda. Önümüzdeki dönemde koşulları yeniden değerlendireceğiz ve eğer gerekli olursa politikamızı yeniden ayarlayacağız" diye konuşan Mester, yeni bir faiz indirimine ihtiyaç olabileceğine inanıp inanmadığını ise belirtmedi.

Mester, "Bu ay sonunda yapılacak toplantı öncesinde ortaya koyulacak verileri değerlendirmemiz önemli" diye konuştu.




BIST USD EURO ALTIN
14:37104.980
Değişim :  1,47% |  1.515,98
Açılış :  103.294  
Önceki Kapanış :  103.464  
En Yüksek
105.176 En Düşük
102.572
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru