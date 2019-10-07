Cleveland Merkez Bankası Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası`nın mevcut para politikasının genişlemeci konumda olduğunu ve gelişmelerin iyi olduğunu vurguladı.
`ABD ekonomisindeki gelişmeler iyi`
07.10.2019 14:52
Son güncelleme : 07.10.2019 14:53
DHA
CNBC'nin haberine göre, imalat sanayisi ihracatındaki zayıflıkların ABD ekonomisinin geneline yayıldığına ilişkin çok az işaret gördüğünü vurgulayan Cleveland Merkez Bankası
(Fed) Başkanı Loretta Mester, buna karşılık ekim ayı Federal Açık Piyasa
Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi gelecek verileri derinlemesine inceleyeceğini söyledi.
"Şu an itibarıyla para
politikamız destekleyici, genişlemeci konumda. Önümüzdeki dönemde koşulları yeniden değerlendireceğiz ve eğer gerekli olursa politikamızı yeniden ayarlayacağız" diye konuşan Mester, yeni bir faiz
indirimine ihtiyaç olabileceğine inanıp inanmadığını ise belirtmedi.
Mester, "Bu ay sonunda yapılacak toplantı öncesinde ortaya koyulacak verileri değerlendirmemiz önemli" diye konuştu.
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