`ABD para politikası iyi bir noktada`

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz oranlarının cari seviyesinin ABD ekonomisi için uygun olduğunu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonominin nasıl gelişeceğini görmek için faiz indirimlerine şimdi ara vermesi gerektiğini söyledi.
Maryland Üniversitesi'nde konuşan Mester, "Şu anda politikanın ekonomiye göre iyi ayarlandığını düşünüyoruz ve politikada herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç olup olmadığını görmek için verilere bakıyoruz. Para
politikası iyi bir noktada" dedi. Mester, bu yıl yapılan 3 faiz indirimine de muhalefet etmişti.
Mester konuşmasında, geçtiğimiz ay yapılan faiz indirimine karşı çıktığını, ancak faiz indirimi için ortaya konan nedenlere anlayışla yaklaştığını da vurguladı.