ABD ve Çin, Alaska`dan Yunanistan`a kadar uzanan öneriler gelmesine karşın, bu ay içinde bir "birinci aşama" ticaret anlaşmasına imzayı atacakları yeri henüz belirleyemedi.
ABD ve Çin anlaşmayı imzalayacak yeri henüz belirleyemedi
07.11.2019 09:30
Son güncelleme : 07.11.2019 09:30
DHA
ABD Başkanı Donald Trump kendisinin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in anlaşmayı Xi'nin tarihi bağlarının olduğu Lowa eyaletinde imzalayabileceklerini söyledi. Çinli bir yetkili ise Beijing'in Xi'nin Pazar günü ziyaret edeceği Yunanistan'da buluşma fikrini gündeme getirdiğini söyledi.
ABD'li birden fazla kaynak, anlaşmanın Yunanistan'da imzalanmasının olası olmadığını söyledi. Yunanistan hükümeti yetkilileri de Xi'nin ziyareti sırasında böyle bir tören düzenlenmesi için bir talep olmadığını belirtti.
ABD'li kaynaklar, Yunanistan yerine iki tarafın Hawaii ya da Alaska gibi ortak bir noktada buluşabileceğini söyledi.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada "Alaska önerildi, Hawaii önerildi. Eminim ki Çinlilerin Çin'de önerileri olacaktır. Tüm görüşmelerdeki en kolay kısım bu olmalıydı" dedi.
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