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ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı

26.11.2019 14:07

Son güncelleme : 26.11.2019 14:07
ABD ile Çin`in üst düzey ticaret müzakerecileri, bir yıldan uzun süren ticaret savaşını bitirecek bir anlaşmanın "birinci aşaması"nı sağlamak üzere yaptıkları görüşmelerde, sorunların çözümü konusunda uzlaşma sağladı.



Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, anlaşmanın ilk aşaması için bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamaya göre, dünyanın en büyük iki ekonomisinin yetkililer, birinci aşama anlaşma ile ilgili konuları ele aldılar ve konular üzerindeki görüşmeleri de sürdürme konusunda fikir birliği sağladılar. Taraflar ayrıca, görüşmelerde öne çıkan temel kaygıların da geride bırakılmasını öngören çözümler konusunda mutabık olduklarını belirttiler.

İki ülkeden farklı zamanlarda yapılan açıklamalara göre Kasım ayında tamamlanması beklenen anlaşmanın birinci aşamasının imzalanma sürecinin yeni yıla sarkabileceğine dikkat çekiliyor.

Ticaret savaşına son verecek anlaşmanın ilk aşamasında Çin'in beklentileri, ticaret savaşı başlangıcından bu yana getirilen ek gümrük vergilerinin indirilmesi üzerinde odaklanırken, ABD fikri haklarve daha bir dizi talebi konusunda ilerleme sağlanmasını istiyor.





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