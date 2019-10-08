Kansas City Merkez Bankası Başkanı Esther George, ABD`de "düşük enflasyon" ile ilgili endişeleri yersiz bulduğunu söyledi.
`ABD`de düşük enflasyon endişeleri yersiz`
08.10.2019 13:03
Son güncelleme : 08.10.2019 13:22
DHA
Kansas City Merkez Bankası
(Fed) Başkanı Esther George, Denver'da National Association for Business Economics'e yaptığı açıklamada bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) düşük enflasyonu destekleme kapsamında "faiz indirmesini" kabul etmediğini açıkladı.
"ABD ekonomisinin düşük enflasyon, düşük işsizlik ve devam eden ılımlı büyüme görünümüyle iyi bir konumda olduğunu" belirten George, "Düşük enflasyon
ile ilgili endişeler yersizdir" dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin "iyi bir yerde" durduğunu belirtmiş ancak George'un aksine yavaşlayan küresel büyüme ve ticaretteki artan belirsizliklere karşı sigorta olarak Fed'in faiz
indirimine gitmesini desteklediğini söylemişti. Buna karşılık George, Fed'in bu yıl Temmuz ve Eylül aylarında yaptığı her iki faiz
indirimine de karşı çıkmıştı. Fed'in kısa dönemli faiz
aralığı şu anda yüzde 1.75 - yüzde 2.00 aralığında bulunuyor.
George, konuşmasında "Eğer tüketicinin güvenini kaybettiğini görürsem, ki bu olabilecek bir şey, fikirlerimi tekrar gözden geçirebilirim. Ancak zayıf enflasyon
tek başına politika hamlesini gerektirmez" diye ekledi.
Bir sonraki toplantısı 29-30 Ekim'de gerçekleşecek olan Fed'in, bu yıl büyük ihtimalle en az bir kez daha faiz
indirimine gitmesi bekleniyor.
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