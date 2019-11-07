`ABD`de faiz oranları ılımlı şekilde destekleyici`













DHA

Sağlıklı bir ekonominin aşırı ısınmaya yol açmadan büyümesine imkan veren nötr faiz oranının tarihi standartlara göre daha düşük seviyelere indiğini ve bu durumun cari düşük faiz oranlarını geçmişe göre ekonomiyi daha az teşvik edici hale getirdiğini belirten Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, "Faiz oranları nötr seviyeye göre daha mı düşük? Hayır" diye konuştu.