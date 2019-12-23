ABD`de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulelerinin sayısı, 20 Aralık itibarıyla son bir haftada 18 adet artışla 685 adete yükseldi.
ABD`de petrol sondaj kule sayısı 18 adet arttı
23.12.2019 08:51
Son güncelleme : 23.12.2019 08:51
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 4 adet düşüşle 125'e geriledi ve böylece, petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 adet artışla 813 düzeyine yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 267 adet azaldı.
Bu dönemde, sondaj kulelerinin 788 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 24 adete çıkarken, Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 149'a geriledi.
Böylece, Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet artışla 962 düzeyine yükseldi.
ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 18 adet artışla 418'e ve ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 14 adet artışla 414'e yükseldi.
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